Исправить навигацию товаров в Virtuemart 1

здравствуйте

есть сайт energiask.ru/Видеомониторы

внизу есть выпадающий список с выбором количества товаров на странице.

этот список неправильно работает. при выборе значения он выдаёт не то значение, которое было выбрано. всё время выводит 5 товаров на страницу.

нужно сделать так, чтобы навигация правильно работала.

оплата строго в рублях на ЯД.