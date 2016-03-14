Исправить навигацию товаров в Virtuemart 1

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Закрыт3 заявки119 просмотров

здравствуйте

есть сайт energiask.ru/Видеомониторы

внизу есть выпадающий список с выбором количества товаров на странице.

этот список неправильно работает. при выборе значения он выдаёт не то значение, которое было выбрано. всё время выводит 5 товаров на страницу.

нужно сделать так, чтобы навигация правильно работала.

оплата строго в рублях на ЯД. 

9 лет назад
Gazman
Павел 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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