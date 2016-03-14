Здравствуйте, есть сайт http://shop3.bdgroup.com.ua написанный на системе OpenCart. В данном шаблонном сайте нужны доработки: 1. Убрать ошибку на главной странице (смотрите вложение) 2. На сайте http://shop3.bdgroup.com.ua/ слайдер с баннерами на домашней странице был во всю ширину ...
Интеграция Ecommtools и Bitrix 24
Интеграция Ecommtools и Bitrix 24
Необходимо написать короткую программу, которая будет переносить лиды из Ecommtools в Bitrix 24.Для тех кто разбирается – то это простая программка.
Укажите пожалуйста срок и стоимость за которую вы сможете это выполнить.
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