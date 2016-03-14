Интеграция Ecommtools и Bitrix 24

Необходимо написать короткую программу, которая будет переносить лиды из Ecommtools в Bitrix 24.Для тех кто разбирается – то это простая программка.

Укажите пожалуйста срок и стоимость за которую вы сможете это выполнить.