Интеграция Ecommtools и Bitrix 24

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Интеграция Ecommtools и Bitrix 24

Необходимо написать короткую программу, которая будет переносить лиды из Ecommtools в Bitrix 24.Для тех кто разбирается – то это простая программка. 

Укажите пожалуйста срок и стоимость за которую вы сможете это выполнить.

9 лет назад
Vitryxa
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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