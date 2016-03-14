Интернет-магазин на Opencart 2.1.0.2, парсер на php 5.5, движок Yii Framework. Сайт-донор на CMS Bitrix. Суть проблемы - несогласованность данных по товарам (цвета отдельно, картинки отдельно, размеры отдельно), необходимо это настроить на существующем парсере (если это возможно). Данные ...
Необходимо доработать сайт на AceShop ( Joomla+ Opencart)
Необходимо доработать сайт на AceShop ( Joomla+ Opencart)
Список доработок следующий:
6. Товары вывести сеткой с характеристиками, Закладками и Сравнением.
11. Корзина. Надо сделать такие же этапы выбора как на примере. Товары к выбору надо будет сделать как рекомендуемые, только по категориям – контентщик будет их добавлять к каждому товару вручную.
От вавс бюджет и сроки. Оплата сразу же после сдачи проекта.
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