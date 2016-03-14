Необходимо доработать сайт на AceShop ( Joomla+ Opencart)

Список доработок следующий:

1. yadi.sk/i/RaTjWXuBq5miv

2. yadi.sk/i/lg12iyTOq5nP9

3. yadi.sk/i/PIFUd3w9q5nfV

4. yadi.sk/i/ZPJqRKfLq5nyR

5. yadi.sk/i/_MyAJRTvq5oAe

6. Товары вывести сеткой с характеристиками, Закладками и Сравнением.

7. yadi.sk/i/bCPb6diSq5onU

8. yadi.sk/i/7V3thfR1q5pCB

9. yadi.sk/i/aP-ovhN7q5pLT

10. yadi.sk/i/lscsoazdq5paT

11. Корзина. Надо сделать такие же этапы выбора как на примере. Товары к выбору надо будет сделать как рекомендуемые, только по категориям – контентщик будет их добавлять к каждому товару вручную.

От вавс бюджет и сроки. Оплата сразу же после сдачи проекта.