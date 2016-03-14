Необходимо доработать сайт на AceShop ( Joomla+ Opencart)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка111 просмотров

Необходимо доработать сайт на AceShop ( Joomla+ Opencart)

Список доработок следующий:

1. yadi.sk/i/RaTjWXuBq5miv 

2. yadi.sk/i/lg12iyTOq5nP9 

3. yadi.sk/i/PIFUd3w9q5nfV 

4. yadi.sk/i/ZPJqRKfLq5nyR 

5. yadi.sk/i/_MyAJRTvq5oAe 

6. Товары вывести сеткой с характеристиками, Закладками и Сравнением. 

7. yadi.sk/i/bCPb6diSq5onU 

8. yadi.sk/i/7V3thfR1q5pCB 

9. yadi.sk/i/aP-ovhN7q5pLT 

10. yadi.sk/i/lscsoazdq5paT 

11. Корзина. Надо сделать такие же этапы выбора как на примере. Товары к выбору надо будет сделать как рекомендуемые, только по категориям – контентщик будет их добавлять к каждому товару вручную.

От вавс бюджет и сроки. Оплата  сразу же после сдачи проекта.

JoomlaOpencart
9 лет назад
wsmspb
43 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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