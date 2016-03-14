Добрый день, есть простая задача. Нужно перенести сайт на WP (файлы и базу на хостинг timeweb.ru) И настроить чтоб все работало. Дамп базы и файлов скину в архиве. Сделать ...
Настроить парсер Yii Framework для работы с донором на CMS Bitrix
Интернет-магазин на Opencart 2.1.0.2, парсер на php 5.5, движок Yii Framework. Сайт-донор на CMS Bitrix. Суть проблемы - несогласованность данных по товарам (цвета отдельно, картинки отдельно, размеры отдельно), необходимо это настроить на существующем парсере (если это возможно). Данные должны быть связаны по такой логике, чтобы у каждого цвета были СВОИ картинки и размеры, т.е. они должны определяться через этот цвет, сейчас же все три элемента передаются на сайт по отдельности и в беспорядке, это же имеет место и в базе данных MySQL.
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