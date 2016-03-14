Агрегатор информации с торговых площадок

Агрегатор новых закупок на торговых площадках.

1. Имплементация набора классов с интерефейсом - один метод для получения новых данных после последнего запуска, Второй - получения новых данных после данной даты.

2. Оба метода должны возвращать список объектов сделок.

3. Также должен быть фильтр по ключевым словам в заголовке.

Список торговых площадок:

http://www.otc.ru/

http://www.gazneftetorg.ru/trades/

https://etpgaz.gazprombank.ru

https://zakupki.gazprom.ru/

https://www.roseltorg.ru/endonf

https://www.fabrikant.ru/

https://etp.gpb.ru/

http://sberbank-astt.ru/

http://www.b2b-center.ru/