Удалить вирус с сайта wordpress

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Закрыт14 заявок177 просмотров

Здравствуйте фрилансеры. требуется удалить вирус с сайта. Сайт на cms wordpress.  все подробности в скришноте

WordPress
9 лет назад
kondrakov85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров