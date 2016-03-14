Требуется опытный программист BITRIX / правка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

Тематика сайта - православный календарь

Кое-где изменить шрифты, заголовки

Чуть-чуть изменить подвал

Подредактировать мобильную версию

Оптимизировать скорость сайта (в ТЗ будет подробное описание)

ТЗ будет подобного типа - порядка 20 пунктов

Буду работать только с опытным программистом с отзывами!

3000 Рублей - срок 2 дня

9 лет назад
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров