Платежный экран на JavaScript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка165 просмотров

1. Нужно реализовать платёжный виджет для приложений Smart TV по аналогии с https://www.paymentwall.com/en/documentation/Smart-TV-SDK/3028

То есть сделать API, по функционалу похожий на указанный выше, без использования jQuery:

  • вызов платёжного окна с параметрами
  • запрос сервера насчет имеющегося статуса оплаты
  • обработчик ошибок
нужен js-объект, который предоставляет интерфейс модального окна в приложении для смарт-тв,

модальное окно с формой будет совершать xhr запросы по api, vanila-js, ecmascript5, без jquery,

у либы должны быть колбеки на закрытие и открытие окна, на успешный\неуспешный сабмит формы,

функционал набора номера телефона в форме.  Всё это нужно в форме модуля ( (function(){})() ).

2. Сделать личный кабинет (на bootstrap админке), в системе нужны:

  • Пользователи (логин по емейл)
  • Приложения (приложения принадлежат пользователям)
  • Транзакции (транзакции принадлежат приложениям)
3. Реализовать API взаимодействия с процессингом SMS платежей (вышлю исполнителю)

  • запрос оператора и параметров оплаты по номеру телефона
  • запрос оплаты определенной суммы с введенного номера
BootstrapJavaScriptjQuery
9 лет назад
eventtourist
Никита 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ent-ch
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$160
10 дней
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Ent-ch
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад