Платежный экран на JavaScript

1. Нужно реализовать платёжный виджет для приложений Smart TV по аналогии с https://www.paymentwall.com/en/documentation/Smart-TV-SDK/3028

То есть сделать API, по функционалу похожий на указанный выше, без использования jQuery:

вызов платёжного окна с параметрами

запрос сервера насчет имеющегося статуса оплаты

обработчик ошибок

нужен js-объект, который предоставляет интерфейс модального окна в приложении для смарт-тв,

модальное окно с формой будет совершать xhr запросы по api, vanila-js, ecmascript5, без jquery,

у либы должны быть колбеки на закрытие и открытие окна, на успешный\неуспешный сабмит формы,

функционал набора номера телефона в форме. Всё это нужно в форме модуля ( (function(){})() ).

2. Сделать личный кабинет (на bootstrap админке), в системе нужны:

Пользователи (логин по емейл)

Приложения (приложения принадлежат пользователям)

Транзакции (транзакции принадлежат приложениям)

3. Реализовать API взаимодействия с процессингом SMS платежей (вышлю исполнителю)