Есть несколько сайтов работающих от одной базы данных и на основе одного сборника шаблонов smarty (.tpl). В хедере каждого сайта выводится контактная информация (город, номер телефона, адрес email), взятая из шаблона common.header.tpl. Сайты региональные, поэтому ...
Платежный экран на JavaScript
1. Нужно реализовать платёжный виджет для приложений Smart TV по аналогии с https://www.paymentwall.com/en/documentation/Smart-TV-SDK/3028
То есть сделать API, по функционалу похожий на указанный выше, без использования jQuery:
- вызов платёжного окна с параметрами
- запрос сервера насчет имеющегося статуса оплаты
- обработчик ошибок
модальное окно с формой будет совершать xhr запросы по api, vanila-js, ecmascript5, без jquery,
у либы должны быть колбеки на закрытие и открытие окна, на успешный\неуспешный сабмит формы,
функционал набора номера телефона в форме. Всё это нужно в форме модуля ( (function(){})() ).
2. Сделать личный кабинет (на bootstrap админке), в системе нужны:
- Пользователи (логин по емейл)
- Приложения (приложения принадлежат пользователям)
- Транзакции (транзакции принадлежат приложениям)
- запрос оператора и параметров оплаты по номеру телефона
- запрос оплаты определенной суммы с введенного номера
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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