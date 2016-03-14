Заменить google карты на яндекс карты

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Закрыт1 заявка141 просмотр

Здравствуйте! Нужно заменить google карты на яндекс карты в компоненте OS Property. Ссылка на сайт http://demo.tvoy-divan.ru/Пишем цену и сроки!

9 лет назад
studio-maksi
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров