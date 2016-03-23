Помощь по сайту (шаблоны smarty)

Есть несколько сайтов работающих от одной базы данных и на основе одного сборника шаблонов smarty (.tpl). В хедере каждого сайта выводится контактная информация (город, номер телефона, адрес email), взятая из шаблона common.header.tpl. Сайты региональные, поэтому нужно сделать так, чтобы на каждом из них выводилась своя контактная информация. В шаблон вписать функцию. А сами адреса вносить где-то в отдельном файле.

Оплата 150 рублей по готовности.