Необходимо залить сайт в сеть. Создать админку, которая будет принимать заявки, и автоматически распределять между теми почтами, что будут указанны в админке. Подробнее в скайпе.
Помощь по сайту (шаблоны smarty)
Есть несколько сайтов работающих от одной базы данных и на основе одного сборника шаблонов smarty (.tpl). В хедере каждого сайта выводится контактная информация (город, номер телефона, адрес email), взятая из шаблона common.header.tpl. Сайты региональные, поэтому нужно сделать так, чтобы на каждом из них выводилась своя контактная информация. В шаблон вписать функцию. А сами адреса вносить где-то в отдельном файле.
Оплата 150 рублей по готовности.
Заявки фрилансеров
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