Регистрационная форма на Symfony2.

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Закрытнет заявок107 просмотров

Регистрационная форма на основе аккаунтов Facebook, Google+, либо email+first/last name на основе fos user bundle and hwioauthbundle.

Используемые технологии:

Symfony2

FOS user bundle

Hwioauthbundle

Mailchimp's API

github repository

Детали в прилагаемом файле.

9 лет назад
cdss
53 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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