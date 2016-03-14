Регистрационная форма на Symfony2.

1. Нужно реализовать платёжный виджет для приложений Smart TV по аналогии с https://www.paymentwall.com/en/documentation/Smart-TV-SDK/3028 То есть сделать API, по функционалу похожий на указанный выше, без использования jQuery: вызов платёжного окна с параметрамизапрос сервера насчет ...