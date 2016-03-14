Закладки, фильтр, почта, бланки

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок110 просмотров

Закладки, фильтр, письмо с треком отслеживания почты, распечатка бланков... Подробности отправлю в тз.

опенкарт 2. 

Со студиями не работаю. 

Первая задача БС или Webmoney Escrow или поэтапная оплата. При успешном сотрудничестве возможны еще задачи.  

Актуально пока не закрою проект

Opencart
9 лет назад
Aleandroagil
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров