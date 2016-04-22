Скрипт формирующий URL, используя введенные данные.

Нужен простой, я бы даже сказал очень простой скрипт на PHP

Суть работы.

ФОрма.

Человек вводит 9 цифр.

Скрипт берет URL (своё расположение, то есть $_SERVER['HTTP_HOST'] и $_SERVER['REQUEST_URI'] ), добавляет туда введенные цифры и прописывает в конце .jpg и переадресовывает на итоговый URL. То есть на картинку

Если человек вводит неверные данные, то получает 404 и ссылку на возврат обратно.

ПРИМЕР

URL = www.mysite.ru/hren/

Значение вводимое юзером - 123456789

Значение добавляемое скриптом

Итог = переадресация на www.mysite.ru/hren/123456789.jpg

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Прошу писать в тендере, не в личку, не в скайп.