Скрипт формирующий URL, используя введенные данные.

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Завершен5 заявок152 просмотра

Нужен простой, я бы даже сказал очень простой скрипт на PHP

Суть работы.

ФОрма.

Человек вводит 9 цифр.

Скрипт берет URL (своё расположение, то есть $_SERVER['HTTP_HOST'] и  $_SERVER['REQUEST_URI'] ), добавляет туда введенные цифры и прописывает в конце .jpg и переадресовывает на итоговый URL. То есть на картинку

Если человек вводит неверные данные, то получает 404 и ссылку на возврат обратно.

ПРИМЕР

URL = www.mysite.ru/hren/

Значение вводимое юзером - 123456789

Значение добавляемое скриптом

Итог = переадресация на  www.mysite.ru/hren/123456789.jpg

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Прошу писать в тендере, не в личку, не в скайп.

PHP
9 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад
$3
1 день
Сделано на отлично! Рекомендую!!
Все отлично, рекомендую!

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trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад