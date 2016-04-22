Скрипт формирующий URL, используя введенные данные.
Нужен простой, я бы даже сказал очень простой скрипт на PHP
Суть работы.
ФОрма.
Человек вводит 9 цифр.
Скрипт берет URL (своё расположение, то есть $_SERVER['HTTP_HOST'] и $_SERVER['REQUEST_URI'] ), добавляет туда введенные цифры и прописывает в конце .jpg и переадресовывает на итоговый URL. То есть на картинку
Если человек вводит неверные данные, то получает 404 и ссылку на возврат обратно.
ПРИМЕР
URL = www.mysite.ru/hren/
Значение вводимое юзером - 123456789
Значение добавляемое скриптом
Итог = переадресация на www.mysite.ru/hren/123456789.jpg
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Прошу писать в тендере, не в личку, не в скайп.
Выбранный исполнитель
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