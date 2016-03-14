Создание и реклама Лендинг Пейдж

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Закрыт11 заявок153 просмотра

Доброго Вам времени суток! 

Нужно что то в этом духе:

chok-slimm.ru

watch-sale70.ru

you-swissarmy.ru

patek-luxury.ru

rolex-elite.ru

С рекламой и возможно ведением... В яндексе и гугле!

Какой продукт у меня? Бижутерия! Вот моя группа: 

Все вопросы и обсуждения решим по ходу! Заранее спасибо!)

9 лет назад
PashaLite
Павел 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров