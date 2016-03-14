Создание и реклама Лендинг Пейдж

Доброго Вам времени суток!

Нужно что то в этом духе:

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С рекламой и возможно ведением... В яндексе и гугле!

Какой продукт у меня? Бижутерия! Вот моя группа:

Все вопросы и обсуждения решим по ходу! Заранее спасибо!)