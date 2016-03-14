Настроить telegram бота

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки135 просмотров

Необходимо создать телеграмм бота, дергающего по запросам инфу из rss лент указанных сайтов.

9 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров