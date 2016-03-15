Новостной сайт города

Сейчас доделывается дизайн сайта он во вложении примерно через пру дней будет все готово, сейчас уже можно начинать верстать. нужен программист для этой задачи. от Вас несколько примеров Ваших работ. Веб студиям не писать!!!

ТЗ - функционал обсудим в личном общении