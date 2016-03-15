Новостной сайт города

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Закрыт9 заявок147 просмотров

Сейчас доделывается дизайн сайта он во вложении примерно через пру дней будет все готово, сейчас уже можно начинать верстать. нужен программист для этой задачи. от Вас несколько примеров Ваших работ. Веб студиям не писать!!!

ТЗ - функционал обсудим в личном общении

9 лет назад
AleksandrGandaps
Александр 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров