Передача по API из CoMagic+Битрикс24 в Google Analytics

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка133 просмотра

Настроить автоматическую передачу по API из CoMagic+Битрикс24 данные о продажах (сделках) по Measurement Protocol в Google Analytics.

9 лет назад
yrok
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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