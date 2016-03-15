Доработка сайта на WordPress

Есть сайт wrbs.ru

Щас требуется доделать, в плане оформления, поправить верстку, настроить отображение записей, и оформить формы заказа и авторизации. Настроить виджеты отображения категорий и меток

Планируется добавить доску объявлений, продажа инвентаря с рук

В дальнейшем будут постоянно появляться новые доработки и пожелания.

Требуется программист с небольшим уклоном к дизайну(оформление через HTML&CSS, если нужны будут какие либо картинки или материал, для этого у меня есть программист)

Предпочтение буду отдавать самостоятельному программисту, а не вебстудии.

Просьба примерно указать свой уровень цен

так как тз нет, предлагаю написать например сколько вы возьмете за оформление записей и форм регистрации