Разработка сложного калькулятора расчета страховка авто. Желательно на современном php фреймворке, с админкой (возможность вносить свои данные). Аналог http://www.sravni.ru/kasko/ Тз приложил.
Синхронизация сайта на WP с другим сайтом
Имеется 2 сайта на Wordpress. Сайты практически 100% копии.
необходимо сделать так чтобы при добавлении материала на сайте А этот материал появлялся на сайте Б.
Сайты на разных хостингах.
Заявки фрилансеров
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