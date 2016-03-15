Синхронизация сайта на WP с другим сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок115 просмотров

Имеется 2 сайта на Wordpress. Сайты практически 100% копии.

необходимо сделать так чтобы  при добавлении материала на сайте А этот материал появлялся на сайте Б.

Сайты на разных хостингах.

WordPress
9 лет назад
rikk911
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров