Разработка сложного калькулятора расчета страховка авто. Желательно на современном php фреймворке, с админкой (возможность вносить свои данные). Аналог http://www.sravni.ru/kasko/ Тз приложил.
PHP Нужно частично переработать агрегатор контента (фото/видео)
Есть две реализации проекта
- боевой, в котором реализован весь функционал, но не в самом лучшем виде и не с самым лучшим кодом т.к. создавался долгое время и разными программистами, что создает сложности для его масштабирования и поддержки;
- купленный готовый софт, созданный не по нашему тз, но код и реализация более красивая.
Условно проект состоит из трех частей:
- импорт из большого количество источников (примерно 50 туб сайтов с видео и картиночном контентом;
- обработка (ручная и автоматическая) контента - нарезка скриншотов, обрезание копирайтов (нужно делать), создание тумб разного размера, проставление категорий, тагов и пр (нужно рефакторить). Во втором есть только автоматический режим, в нашем разные варианты ручной обработки;
- экспорт (на сотни клиентских сайтов) большого объема данных.
1. Многопоточный парсер.На данный момент реализован из csv файлов, которые предоставляют сайты, нужна будет еще реализация парсера с фронтэндов сайтов, которые такие дампы не дают и работа с торрентами. В нашем варианте многопоточность отсутствует, во втором она есть, это еще один из аргументов за реализацию на его базе. В ходе работы парсер сохраняет всю доступную информацию о видео/картинках.
Одним из важных моментов работы является распределение видео по категориям и тагам (проверка соответствий по базе синонимов).
2. Обработка контента. Для части скриншотов видео необходимо проставить соответствующие ему категории. Есть два режима:
- автоматический (рандомный) - на часть скриншотов проставляются спаршенные категории;
- ручной - тоже самое только через юай.
3. Экспорт данных.
В этой части ничего менять не нужно, все реализовано на 100% правда в нашем софте с нашей базой, в купленном варианте этого нет, но думаю не должно возникнуть особых проблем перенести этот функционал.
Требования к кандидатам:
- Продвинутый уровень знания PHP и опыт успешных разработок.
- Любовь к ООП, разработке через тестирование, хорошему и эффективному коду.
- Серьезный опыт работы с SQL, умение оптимизировать запросы, анализировать логи (в текущей базе контента примерно 10кк записей)
- Опыт разработки high-load и big-data проектов;
- Опыт работы с Imagemagic.
- Базовые знания HTML, CSS, JavaScript, Ajax, Jquery, Bootstrap, и других библиотек.
- Навыки работы с XML, Jason.
- Умение разбираться в чужом коде.
- Базовые знания администрирования unix-систем.
- Умение работать с протоколами http, ftp.
- Опыт работы в команде (мы используем Jira и Git);
- Доступность в сети и по телефону большую часть дня.
- Отсутствие больных бабушек, частых переломов конечностей, а также исправная машина, у которой редко что-то ломается!
- Опыт работы по структурированию и визуализации больших объемов данных (таблицы, схемы, графики);
- Опыт работы с NoSQL БД, в том числе с Memcached, Redis;
- Умение работать с Sphinx, Elastic;
- Понятный код с комментариями на английском языке;
- Умение работать самостоятельно (на всех уровнях от постановки задачи до базового тестирования);
- Нахождение в СПб предпочтительно, но не обязательно.
Готовность уделять проекту минимум 5 часв в день, предпочтительно фулл тайм до завершения проекта. График свободный, однако крайне желательно задействовать дневные часы для согласований.
В откликах присылайте
- краткое резюме;
- skype / icq / jabber для контакта;
- ссылки на то что делали;
- пару слов о себе;
- любую инфу по к.оторой можно судить о вашем опыте и качестве работы.
Начало работы над проектом.
Предлагаю начать с реализации независимой библиотеки по удалению копирайтов (watermark):
На входе: набор изображений с копирайтами (могут быть в разных углах изображения), нужно определить копирайт, который может быть просто картинкой с текстом так и графический логотип
На выходе: этот же набор изображений с обрезанными копирайтами, само изображение должно остаться с исходными пропорциями.
Для реализации думаю разумно будет воспользоваться openVC
Высокая оплата за качественный труд.
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