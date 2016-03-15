На данный момент есть лэндинг страница, в которой есть параллакс эффект и работает для дэсктоп устройств. На мобильных устройствах параллакс эффект не работает, нужно помочь решить эту проблему и сделать так, чтоб он заработал. Необходимы знания ...
Сайт соц. сеть + магазин
Нужен сайт что-то вроде в смешаном виде как соц. сеть + магазин
Сайт должен быть на удобной CMS.
После перехода в личный кабинет, сайт будет частично похож на https://www.babyblog.ru/ либо ЛК ВКОНТАКТЕ с индивидуальным календарем для каждой мамы, который будет зависеть от введенных данных о ребенке (дата
рождения ребенка) и доступом к различным рубрикам, таким как: Мой Ребенок,
Развитие, Мои друзья (такие же подписчики этого ресурса), Форум, Магазин (будут
продаваться как физ.товары, так и электронные продукты, такие как: видео курсы,
аудиокниги и др.), Мои закладки (внутри системы, чтоб можно было оставлять
закладки на интересующие страницы), Доска объявлений (возможность размещать на
продажу свои вещи), Сообщения (для общения внутри системы), Фотоальбом,
Мультфильмы, Музыка, Онлайн консультация (клиентская поддержка в режиме онлайн
– немного позже чтоб можно было интегрировать). Также должна быть подвязана
платежная система, защита данных. Бесплатное видео будет зациклено через
youtube канал, платное будет храниться на хостинге (либо др. вариант, если это
возможно). Это основные моменты. Если нужны будут еще уточнения, готов все
предоставить
Заявки фрилансеров
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