Помочь с parallax scrolling для мобильных (javascript + css)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок126 просмотров

На данный момент есть лэндинг страница, в которой есть параллакс эффект и работает для дэсктоп устройств. На мобильных устройствах параллакс эффект не работает, нужно помочь решить эту проблему и сделать так, чтоб он заработал. Необходимы знания javascript и css.

Работа срочная, нужна возможность общаться по Skype голосом. Я буду демонстрировать экран и с помощью парного программирования нужно помочь предложить вариант решения.

Спасибо откликнувшимся.

CSSJavaScript
9 лет назад
winner_ua
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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