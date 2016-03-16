Необходимо написать короткую программу, которая будет переносить лиды из Ecommtools в Bitrix 24.нам необходимо что бы там отображались заказы и полная информация о клиентах.Такая как :имя, фамилия, е-майл, телефон.Так же дополнительные поля(настраиваемые),В Б24 их сохранять ...
Помочь с parallax scrolling для мобильных (javascript + css)
На данный момент есть лэндинг страница, в которой есть параллакс эффект и работает для дэсктоп устройств. На мобильных устройствах параллакс эффект не работает, нужно помочь решить эту проблему и сделать так, чтоб он заработал. Необходимы знания javascript и css.
Работа срочная, нужна возможность общаться по Skype голосом. Я буду демонстрировать экран и с помощью парного программирования нужно помочь предложить вариант решения.
Спасибо откликнувшимся.
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