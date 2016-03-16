Помочь с parallax scrolling для мобильных (javascript + css)

На данный момент есть лэндинг страница, в которой есть параллакс эффект и работает для дэсктоп устройств. На мобильных устройствах параллакс эффект не работает, нужно помочь решить эту проблему и сделать так, чтоб он заработал. Необходимы знания javascript и css.

Работа срочная, нужна возможность общаться по Skype голосом. Я буду демонстрировать экран и с помощью парного программирования нужно помочь предложить вариант решения.

Спасибо откликнувшимся.