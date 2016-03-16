Парсер коэффициентов букмекерских контор

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт178 заявок7423 просмотра

Общая картина: есть много бк, соответственно там куча матчей. Нужна информация о каждой ставке на каждый матч

Ддя примера возьмем марафон и фонбет 

Заходим в раздел лайв и извлекаем полный список матчей со ссылками на матчи, разделенный по спорту. Это будет выглядить так:

Марафон(букмекер):

Спорт- футбол

Матч1:

-команда1

-команда2

-время начала

-ссылка (если возможна. Не у всех букмекеров есть. На марафоне и фоне есть)

Матч2

...

...

Далее в каждом матче надо получить все коэфы

Это должно работать очень быстро и через запросы. Нужно ежесекундно будет обновлять информацию по десятку букмекеров или смотреть, какая информация на странице изменилась и собирать её. 

В итоге хочется услышать цены на парсинг, например 4-х контор. Или цену на создание ядра и добавление к нему новых БК. 

8 лет назад
Oldschl
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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