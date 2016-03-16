На данный момент есть лэндинг страница, в которой есть параллакс эффект и работает для дэсктоп устройств. На мобильных устройствах параллакс эффект не работает, нужно помочь решить эту проблему и сделать так, чтоб он заработал. Необходимы знания ...
Парсер коэффициентов букмекерских контор
Общая картина: есть много бк, соответственно там куча матчей. Нужна информация о каждой ставке на каждый матч
Ддя примера возьмем марафон и фонбет
Заходим в раздел лайв и извлекаем полный список матчей со ссылками на матчи, разделенный по спорту. Это будет выглядить так:
Марафон(букмекер):
Спорт- футбол
Матч1:
-команда1
-команда2
-время начала
-ссылка (если возможна. Не у всех букмекеров есть. На марафоне и фоне есть)
Матч2
...
...
Далее в каждом матче надо получить все коэфы
Это должно работать очень быстро и через запросы. Нужно ежесекундно будет обновлять информацию по десятку букмекеров или смотреть, какая информация на странице изменилась и собирать её.
В итоге хочется услышать цены на парсинг, например 4-х контор. Или цену на создание ядра и добавление к нему новых БК.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Сайт На WordPress Для каждой не продвигаемой страницы сделать автоматическую генерацию по шаблону Шаблон для русской версии сайта Title: «Название страницы на нужном языке». – «название сайта» Более детально ...Завершен9 лет назад
Необходим специалист, знающий yii framework, для доработки работающего сайта. Указывайте примерную цену в часВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Всем привет. Есть сайт по ремонту. С него идут лиды. Вот надо сделать так, чтобы заявка приходила с источником откуда пришел человек – органика яндекс или гугл, контекст и так далее. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $3
Это разовая работа 1. Есть строка $text, разбитая на абзацы .. . Нужно выбрать все абзацы, у которых длина менее 90 символов включая .. и заменить их на заголовки ...Завершен9 лет назад
- $2
Для интернет-магазина собираемся завести PayPal чтобы принимать платежи. Нужна краткая инструкция по заведению кошелька, со скриншотами. С разбором нюансов - личный/корпоративный и т.д. Срок - сегодня, оплата - 150 руб.Завершен9 лет назад
- $120
Верстка частично интегрирована в дизайн, но вот с кастомным модулем проблема. Необходимо интегрировать дизайн в шаблоны модуля, точнее, чтобы данные из него выводились в новый диз. Плюс реализовать расширенный поиск по данным из ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $800
Нужен сайт что-то вроде в смешаном виде как соц. сеть + магазин Сайт должен быть на удобной CMS. После перехода в личный кабинет, сайт будет частично похож на https://www.babyblog.ru/ ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $55
Необходимо написать короткую программу, которая будет переносить лиды из Ecommtools в Bitrix 24.нам необходимо что бы там отображались заказы и полная информация о клиентах.Такая как :имя, фамилия, е-майл, телефон.Так же дополнительные поля(настраиваемые),В Б24 их сохранять ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Сайт на wordpress sport-iv.ru На сайте есть различные "формы обратной связи". Нужно сделать чтобы по ним все заявки куда то загружались в таблицу. Чтобы потом эту таблицу можно ...Завершен9 лет назад