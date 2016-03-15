Внесение исправлений в сайт написанный на Yii

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Закрыт4 заявки166 просмотров

Необходим специалист, знающий yii framework, для доработки работающего сайта.

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Yii
9 лет назад
desprog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров