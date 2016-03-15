На данный момент есть лэндинг страница, в которой есть параллакс эффект и работает для дэсктоп устройств. На мобильных устройствах параллакс эффект не работает, нужно помочь решить эту проблему и сделать так, чтоб он заработал. Необходимы знания ...
Внесение исправлений в сайт написанный на Yii
Необходим специалист, знающий yii framework, для доработки работающего сайта.
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