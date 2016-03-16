Адаптация сайта под мобильные устройства.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок152 просмотра

Необходимо адаптировать сайт master-aav.ru под мобильныеустройства.  Опишу текущую проблему отображения сайта на мобильныхустройствах  - к примеру на 5 айфоне, при

горизонтальной ориентации все ок, а при вертикальной, часть контента

отображается не корректно. Нужно это поправить. И еще одно, сейчас сервис гугл

определят сайт как не адаптированный под мобильные устройства (яндекс вроде

пишет – ок) нужно что бы и гугл давал «зеленый свет».Ну и в целом, что бы сайт на всех девайсах отображалсякорректно!  Иллюстрации  воригинале и с комментариями в прикрепленном архиве.  Жду ваших предложений по решению задачи, цену и сроки. 

9 лет назад
canku
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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