Адаптация сайта под мобильные устройства.

Необходимо адаптировать сайт master-aav.ru под мобильныеустройства. Опишу текущую проблему отображения сайта на мобильныхустройствах - к примеру на 5 айфоне, при

горизонтальной ориентации все ок, а при вертикальной, часть контента

отображается не корректно. Нужно это поправить. И еще одно, сейчас сервис гугл

определят сайт как не адаптированный под мобильные устройства (яндекс вроде

пишет – ок) нужно что бы и гугл давал «зеленый свет».Ну и в целом, что бы сайт на всех девайсах отображалсякорректно! Иллюстрации воригинале и с комментариями в прикрепленном архиве. Жду ваших предложений по решению задачи, цену и сроки.