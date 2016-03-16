Поправить карты в разделе контакты. Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки119 просмотров

всем привет

на одном из сайтов перестал отображаться модуль с картами в разделе контакты.

требуется правка и возможно форма обратной связи.

Joomla
9 лет назад
websson
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Адаптация сайта под мобильные устройства.

    Необходимо адаптировать сайт master-aav.ru под мобильныеустройства.  Опишу текущую проблему отображения сайта на мобильныхустройствах  - к примеру на 5 айфоне, при горизонтальной ориентации все ок, а при вертикальной, часть контента отображается не корректно. Нужно ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо улучшить Recording, подключенный на сайте через TWILIO

    Исполнитель взял деньги только за написание кода. Поэтому программа не работает со многими браузерами и микрофонами. Теперь необходимо код изменить так, чтобы расширить диапазон использования программы. Ищу настоящего опытного специалиста, который при ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка работы сайта

    $20

    Последний месяц сайт стал медленно грузиться, доска объявлений, выскакивают ошибки. Нужна помощь в настройке. http://radiocomponent.com.ua/ Указывайте срок, стоимость работ. Предоплаты нет, оплата по выполнению задачи, даю доступ к серверу.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка модуля/доработка og invite

    Нужно разработать (или доработать organic groups invite) модуль приглашений для Drupal 7 на основе Organic groups При создании нового пользователя создается одноименная группа, членом которой является созданный пользователь. ---------------------- Необходимый ...

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модуль инвайтов для drupal

    Нужно разработать (или доработать organic groups invite) модуль приглашений для Drupal 7 на основе Organic groups При создании нового пользователя создается одноименная группа, членом которой является созданный пользователь. ---------------------- Необходимый ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    Сайт sigma-med.ru  1. Нужно добавить несколько полей в форму оформления заказа, через админку это не выходит  2. Нужно изменить шаблон письма заказа, которое приходит нам.  3. В корзине сделать всплывающее окно, если ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать сайт для сбора игровой статистики

    Черновая верстка http://stat.rbbrand.ru/. Это сайт статистики для пейнтбольного клуба.  Все данные заносятся в таблицу, а оттуда через простые формулы формируются сборные таблички по игрокам,  командам, рейтингу и т.п. Выбор платформы на ваше усмотрение, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад