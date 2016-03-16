Необходимо адаптировать сайт master-aav.ru под мобильныеустройства. Опишу текущую проблему отображения сайта на мобильныхустройствах - к примеру на 5 айфоне, при горизонтальной ориентации все ок, а при вертикальной, часть контента отображается не корректно. Нужно ...
Поправить карты в разделе контакты. Джумла
всем привет
на одном из сайтов перестал отображаться модуль с картами в разделе контакты.
требуется правка и возможно форма обратной связи.
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