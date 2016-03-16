Поправить карты в разделе контакты. Джумла

Необходимо адаптировать сайт master-aav.ru под мобильныеустройства. Опишу текущую проблему отображения сайта на мобильныхустройствах - к примеру на 5 айфоне, при горизонтальной ориентации все ок, а при вертикальной, часть контента отображается не корректно. Нужно ...