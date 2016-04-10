Здравствуйте. Необходимо добавить отображение опции размера в категории товаров opencart. В карточке товара эта опция отображается. Нужно отобразить ещё в каталоге товаров. supersportshop.ru/index.php?route=product/category&path=49_51. Сделать как тут outmaxshop.ru/index.php?route=product/category&path=1789_2988_2780_3074 с выбором ...
Требуется доработать сайт на WordPress
Здравствуйте.
Нужен специалист для доработки сайта на WordPress viva.websonde.com
Задача: изменить/доработать сайт согласно приложенного ТЗ. И далее довести сайт до финальной стадии, но основе следующих ТЗ, где вы будете
оценивать каждый этап отдельно.
Сейчас с Вас сроки цена на основе нынешнего ТЗ. Сразу пишите сроки и цену.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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