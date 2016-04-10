Требуется доработать сайт на WordPress

Здравствуйте.

Нужен специалист для доработки сайта на WordPress viva.websonde.com

Задача: изменить/доработать сайт согласно приложенного ТЗ. И далее довести сайт до финальной стадии, но основе следующих ТЗ, где вы будете

оценивать каждый этап отдельно.

Сейчас с Вас сроки цена на основе нынешнего ТЗ. Сразу пишите сроки и цену.