Требуется доработать сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок163 просмотра

Здравствуйте.

Нужен специалист для доработки сайта на WordPress viva.websonde.com

Задача: изменить/доработать сайт согласно приложенного ТЗ. И далее довести сайт до финальной стадии, но основе следующих ТЗ, где вы будете

оценивать каждый этап отдельно.

Сейчас с Вас сроки цена на основе нынешнего ТЗ. Сразу пишите сроки и цену.

WordPress
9 лет назад
roksi85
Оксана 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

apt3m
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$25
2 дня
Все отлично! Специалист! Рекомендую!
Все супер

Заявки фрилансеров

apt3m
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад