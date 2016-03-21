Необходимо перенести сайт на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки212 просмотров

Необходимо перенести сайт на Opencart. После переноса сайт выдает 500 ошибку

Opencart
9 лет назад
skepa
Вадим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

RoLya79
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$25
1 день
Задача стояла - поправить ошибки после переноса на новый хостинг.Олег справился с задачей быстро и профессионально, несмотря на то что хостинг был с множеством проблем. Большое спасибо за проделанную работу! Очень рекомендую данного исполнителя!
С такими заказчиками как Вадим, всегда приятно работать. Четко поставленное ТЗ, коммуникация, оплата мгновенная (что всегда радует)! Рекомендую Вадима как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

RoLya79
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад