Экспорт/Импорт товаров на opencart

Всем привет! Есть интернет-магазин на OpenCart 2.0. На нём установлено расширение Export/Import Tool. Для маленькой базы товаров это расширение отлично подходит, но при увеличении объёма excel-файла выгрузки (даже до 1 мб) и при попытке импортировать или экспортировать этот файл с сайта, выдаётся ошибка. Как сказал хостер, проблема связана с тем, что процесс выгрузки небольшого файла (до 1мб) занимает всю RAM в 128 мб, что говорит о том, что проблема с кодом расширения.

Так вот, задача:

необходимо на выбор

либо написать новый модуль экспорта/импорта товара на сайт

либо исправить существующий модуль (чтобы он не сжирал столько RAM)

либо найти, установить и настроить нужное платное расширение для Opencart 2.0

журнал ошибки выдал такую строку:

2016-03-17 17:23:07 - Export/Import: Worksheet 'ProductAttributes' cannot use product_id '271' because it is not listed in worksheet 'Products'!

Сайт могу написать в личку[table]Export/Import Tool[/table]