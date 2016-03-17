Нужно перенести интернет магазин с amira на 1с битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки132 просмотра

Добрый день, нужно перенести интернет магазин www.sportfits.ru c amiro на 1с битрикс БЕЗ ТОВАРОВ ,можно даже всего две страницы главную и карточку товара .

9 лет назад
k075ko
Артур 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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