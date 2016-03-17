Добрый день, нужно перенести интернет магазин www.sportfits.ru c amiro на 1с битрикс БЕЗ ТОВАРОВ ,можно даже всего две страницы главную и карточку товара .
Мелкие задачи на Drupal сайтах
Есть несколько мелких задач. Нужно качественное полное выполнение.
----http://maestro-ufa.ru/allfoto поправить стили галереи
----http://maestro-ufa.ru/doctors фото должны стать цветными
----Добавить кнопку со всплывающим окном «Отправить заявку». 2 поля имя и телефон
----http://uer-rb.ru/ceni заменить прайс на https://yadi.sk/i/m-ztAeI0qGj7u и поменять цена на странице http://uer-rb.ru/vodootvedenie-i-ochistnoe-oborudovanie
----http://elecompufa.ru/kontakty отредактировать внешний вид страницы. Добавить карту 2 гис или яндекс вместо этих
4. Mtp-ufa.ru
----Поменять прайсы. Только в тех разделах, что есть в файле https://yadi.sk/d/asyDqIlbqGjxx
5. ekoufa.ru
----Добавить метатеги в основные разделы, включая главную. Метатеги descriptions и keywords прописать
----Добавить модуль метатегов. (нужно, чтобы появилась возможность прописывать title descr keywords)
----http://mediline-ufa.ru/medicina/terapevt и другие разделы главной. Добавить views «прием ведут» и далее врачи. http://lorclinika-ufa.ru/uslugi/pediatr/ как здесь
----http://mediline-ufa.ru/kosmetologiya у разделов подкорректировать стили, чтобы все ровно было
7. http://abkaudit.ru/ (сайт на Joomla) текст на картинке заменить реальным текстом (есть PSD).
8. nagaevo-prestige.ru добавить мета descriptions в основные разделы
9. http://perilacenter.ru/ блок "текст главной" вывести здесь https://yadi.sk/i/zxqDYdqyqGrit на белом фоне
Заявки фрилансеров
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