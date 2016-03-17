Мелкие задачи на Drupal сайтах

Есть несколько мелких задач. Нужно качественное полное выполнение.

1. http://maestro-ufa.ru

----http://maestro-ufa.ru/allfoto поправить стили галереи

----http://maestro-ufa.ru/doctors фото должны стать цветными

2. http://uer-rb.ru/

----Добавить кнопку со всплывающим окном «Отправить заявку». 2 поля имя и телефон

----http://uer-rb.ru/ceni заменить прайс на https://yadi.sk/i/m-ztAeI0qGj7u и поменять цена на странице http://uer-rb.ru/vodootvedenie-i-ochistnoe-oborudovanie

----http://elecompufa.ru

----http://elecompufa.ru/kontakty отредактировать внешний вид страницы. Добавить карту 2 гис или яндекс вместо этих

4. Mtp-ufa.ru

----Поменять прайсы. Только в тех разделах, что есть в файле https://yadi.sk/d/asyDqIlbqGjxx

5. ekoufa.ru

----Добавить метатеги в основные разделы, включая главную. Метатеги descriptions и keywords прописать

6. Mediline-ufa.ru

----Добавить модуль метатегов. (нужно, чтобы появилась возможность прописывать title descr keywords)

----http://mediline-ufa.ru/medicina/terapevt и другие разделы главной. Добавить views «прием ведут» и далее врачи. http://lorclinika-ufa.ru/uslugi/pediatr/ как здесь

----http://mediline-ufa.ru/kosmetologiya у разделов подкорректировать стили, чтобы все ровно было

7. http://abkaudit.ru/ (сайт на Joomla) текст на картинке заменить реальным текстом (есть PSD).

8. nagaevo-prestige.ru добавить мета descriptions в основные разделы

9. http://perilacenter.ru/ блок "текст главной" вывести здесь https://yadi.sk/i/zxqDYdqyqGrit на белом фоне