Доработка сайта на базе OpenCart

На главной elcorazon.vn

- видео ролик в меню "витрина" должен запускаться автоматически при выборе этого пункта меню, и работать под IE, Opera, Chrome, Firefox (сейчас не работает под IE)

- при наведении на пункт меню "О нас" не работаю сортировки подпунктов меню.

- шрифты на главном баннере не отображается как а админке.

- на главной странице настроить отступ перед фразой "новые поступления"

на странице http://elcorazon.vn/index.php?route=bossthemes/boss_bulk_order

- перевести все заголовки

на странице http://elcorazon.vn/index.php?route=checkout/checkout (при добавленном товаре):

- в окне "Способ оплаты" убрать картинки способов оплаты, оставить только текст.

- отцентровать кнопке текст на копке "без регистрации"

- убрать поле "Факс",

- в адресе убрать поле компания,

- скрыть поле "Мой адрес доставки и оплаты совпадают"

- все выше перечисленное при выборе "регистрация"

- убрать горизонтальную рамку между полем "корзина" и "Добавить комментарии к заказу"

В футере

- поменять логотип в футере на такой же только на черном фоне

- в поле "Укажите свой e-mail, и участвуйте…." перевести текст.

- убрать поля Последние посты, Последние твиты, Тэги, скрыть надпись "О нас" а информацию поля разместить горизонтально.

на http://elcorazon.vn/index.php?route=checkout/cart (при добавленном товаре)

- перевести Use Gift Voucher и Use Coupon Code, убрать дублирующий текст в выбранном состоянии.

Обязательные требования к исполнителю:

Постоянный контакт по телефону и ватсапп, в ваше рабочее, указать при заявке на исполнение.

При предложении своих услуг сразу называйте цену и сроки.

Внимательно прочите задание!!!

Для каждого пункта задания, должна быть в меру подробная инструкция, где именно и какие именно изменения были внесены.

Все выше перечисленное, должно быть идентично для русской и английской локализации

При нарушении вышеуказанных пунктов оплату не произведу.

Предложение типа

" Я / Мы очень крутые, давайте обсудим детали по скайп" и без стоимости и сроков

НЕ рассматриваются!