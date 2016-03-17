Приветствую! Есть небольшая задача, и выглядит она так: Есть интернет-магазин на 1С Битрикс Малый Бизнес и 1С Управление торговлей 8.3 версия. Есть в 1С два типа цен, необходимо в 1С Битрикс настроить модуль для ...
Доработка сайта на базе OpenCart
На главной elcorazon.vn
- видео ролик в меню "витрина" должен запускаться автоматически при выборе этого пункта меню, и работать под IE, Opera, Chrome, Firefox (сейчас не работает под IE)
- при наведении на пункт меню "О нас" не работаю сортировки подпунктов меню.
- шрифты на главном баннере не отображается как а админке.
- на главной странице настроить отступ перед фразой "новые поступления"
на странице http://elcorazon.vn/index.php?route=bossthemes/boss_bulk_order
- перевести все заголовки
на странице http://elcorazon.vn/index.php?route=checkout/checkout (при добавленном товаре):
- в окне "Способ оплаты" убрать картинки способов оплаты, оставить только текст.
- отцентровать кнопке текст на копке "без регистрации"
- убрать поле "Факс",
- в адресе убрать поле компания,
- скрыть поле "Мой адрес доставки и оплаты совпадают"
- все выше перечисленное при выборе "регистрация"
- убрать горизонтальную рамку между полем "корзина" и "Добавить комментарии к заказу"
В футере
- поменять логотип в футере на такой же только на черном фоне
- в поле "Укажите свой e-mail, и участвуйте…." перевести текст.
- убрать поля Последние посты, Последние твиты, Тэги, скрыть надпись "О нас" а информацию поля разместить горизонтально.
на http://elcorazon.vn/index.php?route=checkout/cart (при добавленном товаре)
- перевести Use Gift Voucher и Use Coupon Code, убрать дублирующий текст в выбранном состоянии.
Обязательные требования к исполнителю:
Постоянный контакт по телефону и ватсапп, в ваше рабочее, указать при заявке на исполнение.
При предложении своих услуг сразу называйте цену и сроки.
Внимательно прочите задание!!!
Для каждого пункта задания, должна быть в меру подробная инструкция, где именно и какие именно изменения были внесены.
Все выше перечисленное, должно быть идентично для русской и английской локализации
При нарушении вышеуказанных пунктов оплату не произведу.
Предложение типа
" Я / Мы очень крутые, давайте обсудим детали по скайп" и без стоимости и сроков
НЕ рассматриваются!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Верстка сайта Joomla. Требуется качественная профессиональная HTML5/CSS3 адаптивная вёрстка сайта, валидный, семантически правильный код, который соответствует стандартам W3C. Написанный аккуратно чистый, комментированный код, с оптимизацией кода ...Закрыт9 лет назад
Необходима установка Галереи и настройка функционала + небольшое изменение в верстке по событию. Если есть фото товара - то вкладка показывается, если нет - то вкладка пропадает. Дополнительно - в ЛС.Завершен9 лет назад
Здравствуйте. Интересует установка верстки на Wordpress (верстка есть), другие cms не рассматриваются (макеты страниц прикреплены к проекту). Небольшое описание: 1. Установить верстку из 5 страниц на Wordpress (верстка есть) ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $37
Есть несколько мелких задач. Нужно качественное полное выполнение. 1. http://maestro-ufa.ru ----http://maestro-ufa.ru/allfoto поправить стили галереи ----http://maestro-ufa.ru/doctors фото должны стать цветными 2. http://uer-rb.ru/ ----Добавить кнопку со всплывающим окном «Отправить заявку». ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, нужно перенести интернет магазин www.sportfits.ru c amiro на 1с битрикс БЕЗ ТОВАРОВ ,можно даже всего две страницы главную и карточку товара .Закрыт9 лет назад
- $5
1.Нужно сделать, чтоб при выборе способа доставки - появлялось новое поле, где можно ввести номер склада доставки. 2.Нужно встроить на сайт виджет Вконтакте 3.Добавить иконки к способам оплаты и способам доставки 4.По ...Завершен9 лет назад
Всем привет! Есть интернет-магазин на OpenCart 2.0. На нём установлено расширение Export/Import Tool. Для маленькой базы товаров это расширение отлично подходит, но при увеличении объёма excel-файла выгрузки (даже до 1 мб) и при попытке импортировать или ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо перенести сайт на Opencart. После переноса сайт выдает 500 ошибкуЗавершен9 лет назад
- $100
С момента выхода новой версии iOS 9.2.1 в нашем магазине на базе Opencart 1.5.6.4 появилась проблема подмены фото. Т.е. девайс с этой версией операционки подставляет при "гулянии" по сайту фото с сайта, но совсем другие. ...Закрыт9 лет назад