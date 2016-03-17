Интеграция 1С Битрикс и 1С УТ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Приветствую!

Есть небольшая задача, и выглядит она так: Есть интернет-магазин на 1С Битрикс Малый Бизнес и 1С Управление торговлей 8.3 версия. Есть в 1С два типа цен, необходимо в 1С Битрикс настроить модуль для выведения этих двух типов. Интересует цена вопроса и сроки. Вот собственно и все. 

9 лет назад
elusovat
Татьяна 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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