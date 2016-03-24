Верстка сайта Joomla. Требуется качественная профессиональная HTML5/CSS3 адаптивная вёрстка сайта, валидный, семантически правильный код, который соответствует стандартам W3C. Написанный аккуратно чистый, комментированный код, с оптимизацией кода ...
Требуется специалист по MODX Revo
Необходима установка Галереи и настройка функционала + небольшое изменение в верстке по событию. Если есть фото товара - то вкладка показывается, если нет - то вкладка пропадает. Дополнительно - в ЛС.
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