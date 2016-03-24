Требуется специалист по MODX Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка126 просмотров

Необходима установка Галереи и настройка функционала  + небольшое изменение в верстке по событию. Если есть фото товара - то вкладка показывается, если нет - то вкладка пропадает. Дополнительно - в ЛС.

MODX
9 лет назад
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
9 лет назад
$15
1 день
Натальей всё сделано отлично. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Хороший заказчик. Задание поставлено четко. Оплата вовремя, рекомендую .

Заявки фрилансеров

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
9 лет назад