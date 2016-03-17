Верстка сайта, и натяжка на Joomla

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Закрыт2 заявки179 просмотров

Верстка сайта Joomla.

Требуется качественная профессиональная HTML5/CSS3 адаптивная вёрстка сайта,

валидный, семантически правильный код, который соответствует стандартам W3C.

Написанный аккуратно чистый, комментированный код, с оптимизацией кода под поисковые

системы (SEO оптимизацию кода, SEO-friendly)

Кроссбраузерность, корректно уменьшенными графическими изображениями на

странице.

HTMLJoomla
9 лет назад
al20009
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров