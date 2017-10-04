Есть сайт, на котором не устраивает дизайн. Необходимо продумать дизайн на главной странице и на внутренних. Верстать не надо. Только дизайн.
Переделать шаблон сайта
Сайт на вордпресс.Нужно сделать редизайн.Установить новый шаблон либо доработать текущий.Контент остается прежний.
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