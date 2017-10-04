Лендинг свадебного сайта

Нужно создать страничку для свадьбы. В файлах есть полное тех задание где указано количество разделов. Для того чтоб выбрать исполнителя сделайте тестовый вариант двух разделов и меню (текст и фото есть в прикрепленных файлах). Жду тестовое задание и указание стоимости всего лендинга. Будут вопросы - пишите