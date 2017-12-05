Дизайн корпоративного сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок232 просмотра

в компании 10 подразделений.

есть ТЗ. Есть бриф.

Подробнее в ЛС в скайпе.

Цена и сроки

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$150
14 дней
Александра блестяще выполнила свою работу, всем рекомендую.
Благодарю :) Проект был не из самых легких, но работа завершена.

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад