Дизайн главной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок571 просмотр
#1$50

День добрый.

ТЗ во вложении

Дата приема заявок до 23/10/2017

С меня оплата + отзыв

Внутренние если потребуются отдельно ( за  отдельную плату )

Спасибо

8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Победитель конкурса

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
#1
Мгновенные правки, красивый дизайн. Спасибо.
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
#1