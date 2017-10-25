Дизайн сайта по продаже игровых валют

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок246 просмотров

Нужен дизайн сайта.

Прототипы страниц прикрепил.

Бюджет окончательный.

Нужен аккуратный, понятный дизайн сайта по продаже игровых валют.

Оплата по факту выполнения на киви, яндекс.

Примеры работ прикрепите к ответу.

Сперва главная, потом внутренние.

8 лет назад
highklassKZ
Ерлан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$100
5 дней
Отличный исполнитель. Понравился дизайн, минимум правок. Не тянул со сроками, все вовремя! Рекомендую!
Очень понравилось сотрудничество. Мгновенная оплата, четкое задание! С удовольствием продолжу работу!

Заявки фрилансеров

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад