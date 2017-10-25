Требуется создать несколько картинок в блоки акции, слайдеры на сайте http://priyem.ru/ ТЗ в файле
Дизайн сайта по продаже игровых валют
Нужен дизайн сайта.
Прототипы страниц прикрепил.
Бюджет окончательный.
Нужен аккуратный, понятный дизайн сайта по продаже игровых валют.
Оплата по факту выполнения на киви, яндекс.
Примеры работ прикрепите к ответу.
Сперва главная, потом внутренние.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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