Дизайн главной страницы

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок605 просмотров
#1$55

День добрый.

ТЗ во вложении

По сути все написано в брифе и схематике, даже показано что куда, надо это просто грамотно оформить.

Дата приема заявок до 23/10/2017

С меня оплата + отзыв

Внутренние если потребуются отдельно ( за  отдельную плату )

Спасибо

8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Победитель конкурса

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
#1
Отличный дизайн, быстрые правки. Рекомендую
Все прошло отлично, рекомендую Валерия как одного из самых лучших своих клиентов! Спасибо за сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
#1