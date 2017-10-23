Отрисовать макет сайта + логотип

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки124 просмотра

Необходимо отрисовать дизайн-макет одностраничного сайта по компании, занимающейся ремонтом и отделкой квартир, домов, офисов и других объектов.

8 лет назад
mosse
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Hfrog
Илья 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$60
5 дней
Илья отлично справился с поставленной задачей! Не первый раз уже работаем. Все в срок и со вкусом! Рекомендую!
Как всегда приятно работать с Александром. Четко поставленная задача и постоянная связь, если что-то нужно уточнить. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Hfrog
Илья 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн главной страницы

    $55

    День добрый. ТЗ во вложении По сути все написано в брифе и схематике, даже показано что куда, надо это просто грамотно оформить. Дата приема заявок до 23/10/2017 С меня оплата + ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отрисовать похожий бэкграунд

    Добрый день, Уважаемые господа фрилансеры! Необходимо отрисовать бэкграунд для игры в аналогичной стилистике, тоже на аналогичную тему - подводный мир. http://i1-mac.softpedia-static.com/screenshots/fishdom-discount-50-off_1.jpg Скрин приложил Пишите сразу ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать дизайн интернет-магазина по продаже видеокарт, антмайнеров

    $300

    Всем добрый день! Необходимо отрисовать качественный дизайн интернет-магазина по продаже оборудования для майнинга. Дизайн необходим в 4-х версиях: 1200,980,760,320. Примеры сайтов, которые нас устраивают по структуре, стилю: https://shop.bitmain.com/, https://happyminer.ru/ Дизайн принимается нашим старшим ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать дизайн сайта аптеки

    $300

    Всем добрый день! Необходимо отрисовать качественный дизайн сайта аптеки, интернет-магазин лекарственных средств. Дизайн необходим в 4-х версиях: 1200,980,760,320. Примеры сайтов, которые нас устраивают по структуре, стилю: http://www.eapteka.ru/, https://apteka.ru/ Дизайн принимается нашим старшим ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта по продаже игровых валют

    $100

    Нужен дизайн сайта. Прототипы страниц прикрепил. Бюджет окончательный. Нужен аккуратный, понятный дизайн сайта по продаже игровых валют. Оплата по факту выполнения на киви, яндекс. Примеры работ прикрепите к ответу. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $50

    День добрый. ТЗ во вложении Дата приема заявок до 23/10/2017 С меня оплата + отзыв Внутренние если потребуются отдельно ( за  отдельную плату ) Спасибо

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн многостраничного скидочного сайта

    Сайт нужен для того, чтобы владельцы пластиковой карты могли ознакомиться со скидками, предоставляемыми по этой карте в различных организациях - справочный сайт. На сайте будут представлены предложения компаний в виде карточек по категориям ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка дизайна главной страницы интернет магазина автозапчастей

    $37

    Нужно разработать новый дизайн главной страницы интернет магазина unitparts.com.ua , для дальнейшей верстки. Работа для дизайнеров в городе Львов, так как нужно подьехать в офис на Б.Хмельницкого, 82, что бы обсудить все детали и наши пожелания  По ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад