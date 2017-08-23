Проработанный дизайн

Занимаюсь дизайном.

Над каждым проектом работаю кропотливо, составляю карту мышления, делаю в районе 10-15 набросков на бумаге.

Из них отбирается от 1го до 3х лучших вариантов, с которыми и происходит дальнейшая работа.

Это гарантирует, что Вы получите не первый пришедший в голову дизайн (который как правило не очень удачный или слишком очевидный), а проработанный, качественный логотип.