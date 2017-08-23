Hfrog

Илья Вафин Hfrog

 
33 годаРоссия/Переславль-Залесский
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Проработанный дизайн

Занимаюсь дизайном.

Над каждым проектом работаю кропотливо, составляю карту мышления, делаю в районе 10-15 набросков на бумаге.

Из них отбирается от 1го до 3х лучших вариантов, с которыми и происходит дальнейшая работа.

Это гарантирует, что Вы получите не первый пришедший в голову дизайн (который как правило не очень удачный или слишком очевидный), а проработанный, качественный логотип.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
guest_15113283958551
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Разработать дизайн логотипа
Варианты неплохие по логотипам, но в итоге отрисовали сами. Оперативно отвечал на все вопросы.
Претензий нет. Отзыв отрицательный т.к. комиссия начислена, а оплаты за заказ не было.
Ответный отзыв
mosse
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать макет сайта + логотип
Илья отлично справился с поставленной задачей! Не первый раз уже работаем. Все в срок и со вкусом! Рекомендую!
Как всегда приятно работать с Александром. Четко поставленная задача и постоянная связь, если что-то нужно уточнить. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
mosse
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$85
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать Landing Page
Приятно было работать с Ильей! Всегда на связи, внимательно подходит к решению задач. Будем работать ещё.
Получил огромное удовольствие от работы с Александром. Грамотное ТЗ и четкие правки. Всегда на связи, если нужно что-то уточнить. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Mezentsev66
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать 2 лого
Отлично поработали с Ильей. Сделал все быстро и качественно. Все понравилось.
Хорошо поработали с Олегом, всегда был на связи, оплатил без проблем. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
mosse
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Отрисовка логотипа (строительная тематика)
Илья - прекрасный исполнитель! Общительный, ответственный. Вникает в суть задачи. Работа выполнена очень быстро. А главное - качественно! Однозначно рекомендую.
Очень понравилось работать с Александром. Всегда на связи. ТЗ составил четко и грамотно. Оплатил моментально. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
4 отзыва
от $15
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $50
от 5 дней
нет рейтинга