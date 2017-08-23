Проработанный дизайн
Занимаюсь дизайном.
Над каждым проектом работаю кропотливо, составляю карту мышления, делаю в районе 10-15 набросков на бумаге.
Из них отбирается от 1го до 3х лучших вариантов, с которыми и происходит дальнейшая работа.
Это гарантирует, что Вы получите не первый пришедший в голову дизайн (который как правило не очень удачный или слишком очевидный), а проработанный, качественный логотип.
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$20
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Портфолио
- Логотип для Kristin Kisse205 просмотров
- Шахматная школа "Отважная пешка"174 просмотра
- Лого "Мой Экстрасенс"194 просмотра
- Лого FlowerPot185 просмотров
- Эмблема WOT Клана Venomous Snake196 просмотров
- Логотип LoftButik159 просмотров
- Лого "CryptoWatch"166 просмотров
- Компания "Точка тока"144 просмотра
- Лого "АрионЕвроСтрой"158 просмотров
- Лого "УралАвтоМаш"118 просмотров
- Логотип для Radio Bar173 просмотра
- Логотип для Федерации Фехтования России169 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Варианты неплохие по логотипам, но в итоге отрисовали сами. Оперативно отвечал на все вопросы.
Ответный отзыв
Претензий нет. Отзыв отрицательный т.к. комиссия начислена, а оплаты за заказ не было.
$60
10 баллов
6 лет назад
Илья отлично справился с поставленной задачей! Не первый раз уже работаем. Все в срок и со вкусом! Рекомендую!
Ответный отзыв
Как всегда приятно работать с Александром. Четко поставленная задача и постоянная связь, если что-то нужно уточнить. Рекомендую к сотрудничеству.
$85
10 баллов
6 лет назад
Приятно было работать с Ильей! Всегда на связи, внимательно подходит к решению задач. Будем работать ещё.
Ответный отзыв
Получил огромное удовольствие от работы с Александром. Грамотное ТЗ и четкие правки. Всегда на связи, если нужно что-то уточнить. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
6 лет назад
Отлично поработали с Ильей. Сделал все быстро и качественно. Все понравилось.
Ответный отзыв
Хорошо поработали с Олегом, всегда был на связи, оплатил без проблем. Рекомендую к сотрудничеству!
$15
10 баллов
6 лет назад
Илья - прекрасный исполнитель! Общительный, ответственный. Вникает в суть задачи. Работа выполнена очень быстро. А главное - качественно! Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Александром. Всегда на связи. ТЗ составил четко и грамотно. Оплатил моментально. Рекомендую к сотрудничеству.
Логотипы и Знаки
4 отзыва
от $15
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $50
от 5 дней
нет рейтинга