Ищу веб-дизайнера на постоянную основу для развития студии. До этого всем занимался сам. Для начала нужен дизайн сайта студии. На нем можно будет разместить наше общее портфолио, что может оказаться для Вас большим плюсом при ...
Дизайн сайта
Нужен дизайна сайта. Главная + десяток внутренних. Версии для планшетов и мобильных. Прототип и бриф отравил по скайпу
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