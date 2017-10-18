Дизайн сайта веб-студии

Ищу веб-дизайнера на постоянную основу для развития студии. До этого всем занимался сам. Для начала нужен дизайн сайта студии. На нем можно будет разместить наше общее портфолио, что может оказаться для Вас большим плюсом при дальнейшей работе на фрилансе. К тому же гарантированно постоянное сотрудничество - все заказы на дизайн будут на ваших плечах. Было бы идеально найти человека до 25 лет из Москвы.