Изменить цветовую гамму форума IP Board

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка185 просмотров

Добрый день.

Существует большой, старый форум на движке IP Board. Это часть сайта.

У сайта сменился дизайн.

Задача: Перекрасить форум в новые цвета сайта (все страницы, все формы, все кнопки).

Возможно, нужен мастер CSS или создать скин.

Срочно!

CSS
8 лет назад
IvanovAA
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн для сайта – студии татуажа

    $70

    Разработать дизайн для сайта, или создать сайт визитку.  Примеры понравившихся сайтов -  https://татуаж-россия.рф/  http://tatuazh-obuchenie.ru/  http://massagiste.ru/  3000-5000 руб бюджет.  Скидывайте примеры работ.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Хочу заказать лендинг

    Добрый день,Алексей ! Хочу заказать у вас простой сайт-визитку (лендинг) не более 6-7 экраном, какая стоимость и сколько времени нужно для работы ???

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка дизайна (псд)

    Нужно доделать дизайн. ПСД есть. Их пошлю в них можно будет работать. Что нужно сделать расписал в сриншотах в приложении. Надо бы завтра уже показать. Тут часа 3-4 ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $55

    День добрый. ТЗ во вложении По сути все написано в брифе и схематике, даже показано что куда, надо это просто грамотно оформить. Дата приема заявок до 23/10/2017 С меня оплата + ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отрисовать похожий бэкграунд

    Добрый день, Уважаемые господа фрилансеры! Необходимо отрисовать бэкграунд для игры в аналогичной стилистике, тоже на аналогичную тему - подводный мир. http://i1-mac.softpedia-static.com/screenshots/fishdom-discount-50-off_1.jpg Скрин приложил Пишите сразу ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать дизайн интернет-магазина по продаже видеокарт, антмайнеров

    $300

    Всем добрый день! Необходимо отрисовать качественный дизайн интернет-магазина по продаже оборудования для майнинга. Дизайн необходим в 4-х версиях: 1200,980,760,320. Примеры сайтов, которые нас устраивают по структуре, стилю: https://shop.bitmain.com/, https://happyminer.ru/ Дизайн принимается нашим старшим ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать дизайн сайта аптеки

    $300

    Всем добрый день! Необходимо отрисовать качественный дизайн сайта аптеки, интернет-магазин лекарственных средств. Дизайн необходим в 4-х версиях: 1200,980,760,320. Примеры сайтов, которые нас устраивают по структуре, стилю: http://www.eapteka.ru/, https://apteka.ru/ Дизайн принимается нашим старшим ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта по продаже игровых валют

    $100

    Нужен дизайн сайта. Прототипы страниц прикрепил. Бюджет окончательный. Нужен аккуратный, понятный дизайн сайта по продаже игровых валют. Оплата по факту выполнения на киви, яндекс. Примеры работ прикрепите к ответу. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад