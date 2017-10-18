Редизайн сайта

Есть сайт kamin-estet.ru несколько устаревший по дизайну. Возникла необходимость его "освежить". Сделать более современным, но без перебора. Прежде всего заменить шапку сайта, сделать "подвал". Поля сайта немного подправить. Сделать их более бледными. А возможно и заменить их (обсуждаемо). А так же изменить галереи сайта. Сейчас показывается по 9 фото на одной странице. Хочу сделать фото в предпросмотре меньше по размерам. А сами фото чтобы были все на одной странице. Допустим 5 в ряд и вниз сколько влезет.

1. Правильно подобранная цветовая гамма

2. Логотип (есть, но хотел бы рассмотреть предложенные варианты)

3. Смена "шапки"

4. Создание "подвала"

5. Переделка галереи

6. Поля сайта

7. Другие предложения...

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