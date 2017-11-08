Нужен дизайн корпоративного сайта

$250
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Завершен11 заявок208 просмотров

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Уникальных: О компании, Услуги, База знаний 

Второстепенные: 9 

Подробное ТЗ -во вложении.

Просьба откликаться с ценой и сроками. 

8 лет назад
sparj
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mr_Aleh
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$300
14 дней
Очень качественно, в срок и по тз выполненная работа. Рекомендую.
Очень легко и приятно работать с данным заказчиком, всегда на связи, четко и грамотно поставляет задачи. Спасибо Николай!

Заявки фрилансеров

Mr_Aleh
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад

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