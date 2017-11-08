Разработка дизайна админ-панели по структуре в Axure: http://tjieye.axshare.com/#g=1
Нужен дизайн корпоративного сайта
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Уникальных: О компании, Услуги, База знаний
Второстепенные: 9
Подробное ТЗ -во вложении.
Просьба откликаться с ценой и сроками.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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