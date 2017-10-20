Необходимо нарисовать макет страницы товара для интернет-магазина (тематика - производитель кемпинговой мебели). Уже имеется сайт, нужно лишь обновить содержимое карточки товара: изменить расположение фотографии, кнопок, убрать вкладки (вывести отзывы и характеристики на одну страницу). Менять ...
Веб-дизайн сайта и лендинга
Нужно создать дизайн для лендинга и корпоративного сайта.
В заявке просьба показать примеры лучших работ.
Оставляйте заявку:
--если готовы сделать 1 блок бесплатно
--укажите стоимость дизайна для лендинга и стоимость 1 страницы для корпоративного сайта
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