Веб-дизайн сайта и лендинга

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок288 просмотров

Нужно создать дизайн для лендинга и корпоративного сайта.

В заявке просьба показать примеры лучших работ. 

Оставляйте заявку:

--если готовы сделать 1 блок бесплатно

--укажите стоимость дизайна для лендинга и стоимость 1 страницы для корпоративного сайта

8 лет назад
scorcha
Евгенй 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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