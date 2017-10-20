Разработка дизайна админ панели

Есть готовая мобильная версия в двух разрешениях (992px, 768px), нужно доработать psd файлы (увеличить формы, шрифты, и т.д.). Есть готовая главная страница, по ней нужно ориентироваться. Всего 12 страниц. То есть на выходе должно получится ...